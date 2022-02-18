تبادلت أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا الجمعة الاتهامات بعمليات قصف جديدة في شرق البلاد، الذي يشهد منذ امس تصعيدا أمنيا على وقع مخاوف من هجوم روسي محتمل.



فقد أعلن الجيش الأوكراني أنه رصد 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار ارتكبها انفصاليون موالون لروسيا، مضيفا أن جنديا أصيب، فيما أعلنت روسيا سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا.



في المقابل، تحدث الانفصاليون عن 27 عملية قصف من جانب الجيش الأوكراني.



وزادت وقائع القصف عبر الخط الذي يفصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة، الخميس، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمر بأنه «استفزاز كبير».



فيما ذكر الجيش في تقرير أن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من 10 تجمعات سكنية مستخدمين المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ودبابة.



من جانب آخر، أعلنت روسيا، الجمعة، سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا فضلا عن قاذفات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها، لتعود إلى ثكناتها، على وقع مخاوف غربية من هجوم على أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: «عاد قطار عسكري آخر يحمل جنودا وعتادا تابعين لوحدات سلاح المدرعات من إقليم الغرب العسكري إلى قواعده الدائمة» في نيجني نوفغورود على بعد أكثر من ألف كيلومتر من أوكرانيا.



في السياق، سمع دوي انفجار قذائف الجمعة قرب قرية في شرق روسيا حاضغة لسلطة كييڤ، حيث أصيبت حضانة أطفال في قصف اخر، بحسب وكالة فرانس برس.



وتضرر أكثر من 20 منزلا في قصف في محيط قرية ستانيتسيا لوغانسكا امس، ومن بينها الحضانة التي لم تقع فيها إصابات خطرة، حسبما أعلن رئيس منظمة «فوستكوك اس.أو.اس»، كونستيانتين روتسكي لوكالة فرانس برس.



وقال مصدر ديبلوماسي إن الاشتباكات التي وقعت في شرق أوكرانيا أمس كانت الأكبر منذ 2015 في نزاع مطول بين انفصاليين تدعمهم روسيا والجيش الأوكراني.



وأضاف المصدر أن مراقبين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية سجلوا بالفعل 80 انتهاكا لوقف إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين الجانبين حتى صباح اليوم.



وصرح الكرملين بأن المواجهات المسلحة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين للروس في شرق أوكرانيا «مقلقة جدا» في خضم الأزمة بين روسيا والدولة الغربية.



وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «ما يجري في دونباس مقلق جدا وقد يصبح خطرا».

الى ذلك، نفى الكرملين أن تكون التدريبات النووية الروسية ستؤجج التوترات مع الغرب قائلا: إن المناورات العسكرية جزء من عملية تدريب روتينية تتسم بالشفافية.



في المقابل، أعلنت كييڤ أنه «لا نية لديها» بمهاجمة مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا أو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، بحسب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.



وقال ريزنيكوف أمام البرلمان إن «أوكرانيا تعزز دفاعاتها. لكن ليس لدينا أي نية بتنفيذ عمليات عسكرية ضد (الانفصاليين في الشرق) أو القرم».