أعلن وزير الدفاع الأميركي أن بلاده نشرت 4500 جندي أميركي على الأراضي الپولندية للرد على أي طارئ، في إشارة إلى احتمال تنفيذ الروس أي غزو للجارة الغربية أوكرانيا.



وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الپولندي ماريوس بلاشتشاك، من وارسو، إن الولايات المتحدة ستعمل على تطوير القدرات الدفاعية الپولندية.



كما شدد على أن الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها ستستخدم كل أدوات الردع الجماعي من أجل كبح التصرفات الروسية، وذلك بالتزامن مع الجهود الديبلوماسية.



من جهته، دعا بلاشتشاك المجتمع الدولي إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف التصعيد على الحدود.



كما أكد أن بلاده لاتزال تفضل الخيار الديبلوماسي للتعامل مع الأزمة الأوكرانية.



يشار إلى أن قرية Redzikowo الپولندية، التي تبعد نحو 100 ميل فقط عن الأراضي الروسية وبالكاد 800 ميل من موسكو نفسها، تحتضن منشأة عسكرية أميركية تثير غضب الكرملين.



تأتي تلك التصريحات فيما تشتد الأزمة الروسية - الأوكرانية، بينما تتعاظم الحشود العسكرية على الحدود بالقرب من أوكرانيا.