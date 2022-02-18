رئيس المجلس الشعبي الوطني «البرلمان الجزائري» يُثمّن مبادرات الإصلاح لصاحب السمو الأمير

نبيه بري: وجوب عودة سورية إلى موقعها ودورها في النظام العربي الرسمي فالعروبة تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سورية

القاهرة - هناء السيد



استكمل الاتحاد البرلماني العربي أعمال دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة وأجمع المشاركون في كلمتهم ومداخلتهم على أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى.



وثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني «الغرف الأولى من البرلمان الجزائري» إبراهيم بوغالي مبادرات الإصلاح بين الأشقاء في دول الخليج، موجها الشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعم النافذ في إنجاح تلك المساعي.



وأضاف أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر هذا العام، ستكون نقلة نوعية للوضع الراهن العربي، وإطلاق الأمل في مستقبل ملؤه الأمن والسلام والتنمية.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.



وأوضح بوغالي أن تحقيق السلم والأمن في الفضاء العربي يقتضي مواصلة مكافحة الإرهاب وأسبابه بحزم وتجفيف منابع تمويله، وكذلك الجريمة المنظمة بكل أشكالها، والتعامل مع التغير المناخي، وما ينتج عنه من آثار وخيمة على البيئة وازدياد شح المياه.



كما حذر رئيس الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري من خطورة ما يبث على الانترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي من سموم وأكاذيب تستهدف مقومات المجتمعات العربية واستقرارها، مشددا على ضرورة التحرك لحماية الشباب العربي، بشكل خاص، من آثارها الوخيمة.



وثمن، في الوقت نفسه، اختيار موضوع «التضامن العربي» لهذا المؤتمر، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا وتزامنه مع استمرار الصراعات والأزمات.



واعتبر رئيس المجلس الشعبي الجزائري أن أزمة كورونا بإمكانها أن تشكل فرصة تاريخية لإحياء روح التضامن العربي، داعيا البلدان العربية إلى التصدي الجماعي لهذه الجائحة من خلال تطوير آليات تستبق الأحداث وتسترشد بأهل العلم لحماية مستقبل الشعوب والأوطان.



كما أثنى على حركة التضامن التي أطلقتها العديد من الدول العربية بما فيها الجزائر، لإيصال المساعدة للدول الأفريقية والآسيوية المتضررة من هذه الجائحة.



كما تطرق بوغالي للحديث عن العلاقات العربية البينية، مرحبا بمبادرات الإصلاح بين الأشقاء في دول الخليج، موجها الشكر لأمير الكويت، وخادم الحرمين الشريفين على الدعم النافذ في إنجاح تلك المساعي.



ومن جهة أخرى، جدد رئيس الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري الدعوة من أجل مساندة الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الاضطهاد والعقاب الجماعي، الذي يفرضه عليه الاحتلال الصهيوني، حتى إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.



ودعا رئيس المجلس الأشقاء الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم لتجاوز الخلافات، وتحقيق الوفاق الوطني، معبرا عن اعتزازه باختيارهم الجزائر للم شملهم.



من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان متمسك بإجراء الانتخابات وإنجازها بكل شفافية بعيدا عن أي ضغوط ويرفض رفضا مطلقا أي محاولة لتأجيلها، موجها الدعوة للاتحاد البرلماني العربي الى المشاركة من خلال لجنة يشكلها للإشراف على العملية الانتخابية، مؤكدا حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب كل العرب على قواعد الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدول وأمنها واستقرارها واستقلالها، وجدد تأكيد تمسك لبنان والتزامه بتطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو اتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين.



وأكد الرئيس بري خلال أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة، دعم لبنان وتأييده لكافة مساعي الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية، آملا أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة.



وفي الشأن العربي، شدد الرئيس بري على وجوب عودة سورية إلى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي، معتبرا أن العروبة تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سورية التي كانت وستبقى من حيث الموقع والدور والاستراتيجيا ممرا إلزاميا لتحقيق التضامن العربي وعنصرا إيجابيا فيه.



ولفت الرئيس بري إلى أن صورة الحرائق المندلعة في الثوب العربي على تخوم كل أقطارنا تارة بصراعات جهوية وتارة أخرى بنزاعات بينية وأطوارا باحتراب داخلي أهلي بأبعاد طائفية ومذهبية مقيتة، باتت تستدعي تقديم مقاربات لقضايانا وللتحديات والمخاطر التي تحدق بنا جميعا من دون استثناء، داعيا الجميع إلى التقاط فرصة الاستثمار على الوحدة وعلى صياغة عقد جديد من التضامن والتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات خاصة في المجال الأمني في مواجهة أي محاولة لإعادة إنتاج المشروع الإرهابي التكفيري بفكره الظلامي التدميري المسيء والمشوه للقيم الإسلامية.



وفي الشأن الفلسطيني، أكد الرئيس بري أن مقياس الانتماء للعروبة وللإسلام وللمسيحية وللإنسانية هي فلسطين.