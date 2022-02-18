أكد وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري اليوم أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تصحيح بعض المسارات السياسية في إطار دفع العمل العربي المشترك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية ضمن أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان (التضامن العربي).

وأشار المطيري إلى أهمية الابتعاد عن كل ما يعكر صفو العلاقات العربية وتقديم نماذج جيدة للبرلمانيين العرب في التصدي للمشكلات السياسية وتقديم الحلول والتصورات التي من الممكن للجهات التنفيذية في الدول العربية أن تعمل من خلالها وفقا لرؤى واستراتيجيات يتم وضعها في هذا الشأن.

وقال المطيري إن لجنة الشؤون السياسية ناقشت عددا من الموضوعات ومنها طرح تصور جديد وتعديل آليات العمل داخل اللجنة "حيث تم التوافق على هذه المسألة".

وأوضح المطيري أنه تم خلال الاجتماع دراسة أكثر من 20 توصية والتصديق على بعضها بالإضافة إلى تسوية بعض الإشكالات المتعلقة بهذه التوصيات خصوصا أنها كانت محل جدل لفترة طويلة.

وأشار المطيري في هذا الصدد إلى دور اللجنة في محاولة إذابة الإشكالات البينية بين الدول العربية والتي شكلت "قلقا" للعلاقات العربية - العربية خلال الفترة الماضية.

وأعرب المطيري عن شكره وامتنانه لبرلمانيي الدول العربية على تزكيته رئيسا للجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية وتنازلهم للكويت عن هذا المنصب وبالأخص مصر والأردن والمغرب، مضيفا "هذا شرف كبير".