أكد رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د . عبد الله الطريجي ثبات الموقف الكويتي ورسوخه تجاه القضايا العربية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، معربا عن فخره بنشاط البرلمان الكويتي وحضوره القوي في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية.



وقال الطريجي في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد على مدى يومين في العاصمة المصرية القاهرة، ان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد والقيادة السياسية والبرلمان الكويتي متفقون على جميع القضايا العربية لذلك فإن الموقف ثابت في كل المؤتمرات واللقاءات.

وأضاف الطريجي "إن مشاركات الشعبة البرلمانية الكويتية تعكس هذا الدعم والثبات في المواقف تجاه مختلف القضايا العربية".

وأثنى الطريجي على الدور المؤثر الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قائلا "نحن فخورون بأنه يوجد لدينا رئيس مجلس أمة متفهم وواع ومدرك للقضايا العربية الحساسة، ولذلك نجد النشاط الكويتي حاضرا بقوة في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية".

وأشاد الطريجي بالأمانة العامة لمجلس الأمة وما تقوم به من جهود تحضيرية وتنظيمية متميزة، مشيرا إلى مايقوم به موظفي الشعبة البرلمانية من دور في التنسيق والإعداد والمتابعة لجميع الفعاليات التي تشارك فيها الشعبة.

وثمن الطريجي مخرجات المؤتمر الذي يحضره بصفة مراقب وممثل عن الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، مبينا أن المؤتمر كان ناجحا ومتميزا وصدرت قرارته كلها بالإجماع وتمثل ماتهدف اليه الشعوب حول التضامن العربي.

وذكر الطريجي "سنخرج كاتحاد كشفي للبرلمانيين العرب بتقرير نرفعه للجمعية العمومية عن نجاح المؤتمر".