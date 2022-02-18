سعود عبدالعزيز



شهدت احدى الواجهات البحرية في شارع الخليج مشاجرة بين مجموعتين من الشباب انتهت بنقل شابين الى مستشفى مبارك.



وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع مشاجرة بين مجموعتين في مواقف بشارع الخليج وعند توجه الدوريات الى موقع البلاغ لم يتم العثور على المتشاجرين وبانتقال الدوريات الى المستشفى تبين وجود شابين من مواليد (2002 و2004) وهما مواطنان، تعرض احدهما لإصابة بالعين فيما تعرض الآخر لجرح قطعي بالرأس.



وتم تسجيل قضية في مخفر الدعية. هذا، ولم يتعرف المجني عليهما على الجناة.