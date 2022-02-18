خام تكساس الوسيط الأميركي انخفض 2.6 % إلى 89.37 دولار للبرميل



واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الجمعة وتتجه نحو انخفاض أسبوعي، إذ طغى احتمال زيادة صادرات النفط الإيرانية على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار أو 2.6% إلى 90.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على انخفاض 1.9%.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.39 دولار بما يعادل 2.6% إلى 89.37 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 2% في الجلسة السابقة.



وأدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى الحد من الخسائر هذا الأسبوع.

وقال ستيفن برينوك من شركة بي.في.إم أويل "على الرغم من كل الأحاديث عن الحرب والصراع لا يزال اللاعبون في السوق غير مقتنعين. وربما يكون هذا هو السبب في أن علاوة المخاطر الجيوسياسية بدأت في التضاؤل".

ووصل كلا العقدين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر/أيلول 2014 يوم الاثنين لكن احتمال تخفيف العقوبات النفطية على إيران وضع الأسعار في مسارها نحو أول انخفاض أسبوعي في تسعة أسابيع.

لكن دبلوماسيين يقولون إن اتفاقا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية يحدد مراحل من الخطوات المشتركة لإعادة الجانبين إلى الامتثال الكامل وقد لا تشمل المرحلة الأولى إعفاءات من العقوبات النفطية.

وبالتالي يقول محللون إن هناك فرصة ضئيلة لعودة الخام الإيراني إلى السوق في المستقبل القريب لتخفيف شح المعروض حاليا.