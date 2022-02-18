عبدالعزيز الفضلي



علمت «الأنباء» نقلا عن مصادر تربوية انه بعدما أعطت وزارة الصحة الضوء الأخضر لوزارة التربية للعودة الكاملة في الفصل الثاني أدى ذلك الى تأخر إعلان «التربية» إصدار التقويم الدراسي المعدل بعد تمديد عطلة منتصف العام الدراسي حتى السادس من مارس المقبل، مشيرة الى أن الوزارة حتى الآن لم تتخذ القرار النهائي بالعودة الكاملة وستعلن ذلك بعد دراسته من جميع الجوانب.



وأكدت المصادر أن التربية ستضع بعين الاعتبار سلامة ومصلحة أبنائنا الطلبة وسير العملية التعليمية في المقام الأول، لافتة إلى أن الوزارة وبمختلف قطاعاتها تكثف جهودها لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.