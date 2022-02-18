بيروت - أحمد منصور



قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ان الخط 23 وقعه عام 2011 رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي آنذاك والوزراء المختصون.



وأضاف لقناة «الجديد» ضمن برنامج «الحدث»: «نحن نريد 860 كلم2 ونريد ان نلحق مصالحنا في المنطقة التي يبدو انها غنية بالغاز، نحن تأخرنا باستكشاف الغاز واستعماله ولو بدأنا منذ 7 سنوات لكنا اليوم ننتج نحو مليار دولار سنويا منه».



وتابع: «الموفد الأميركي آموس هوكشتاين قدم لنا عرضا شفهيا ونحن بانتظار العرض الكتابي منه، لا يوجد اي اتفاق نهائي على اي خط ونحن نتبع مصالحنا أينما كانت ولا اتفاق نهائيا بعد والمفاوضات لاتزال سارية ولن نقبل اقل من 860 كلم2، ولن نأخذ أقل من الخط 23».



وامتنع بوحبيب عن الدخول في تفاصيل عرض هوكشتاين، لكنه وصفه بالإيجابي نسبة الى العروض السابقة.



وعن المبادرة الكويتية وجواب لبنان عليها، أشار بوحبيب الى ان كل قرارات الأمم المتحدة تحتاج إلى آلية، وبالتالي نحن بحاجة الى آلية دولية وإقليمية تساعدنا على تنفيذ القرار 1559، فنحن لا نريد حربا أهلية ثانية.



وتابع: نتمنى ان تدرج الورقة اللبنانية والمبادرة الخليجية على مؤتمر مجلس التعاون الخليجي، نريد مساعدة لتنفيذ المبادرة، وهل المطلوب من الرئيس عون إرسال الجيش لنعمل حربا أهلية؟



وسئل بوحبيب عن كلام مضمونه ان علاقة لبنان بالجامعة العربية قد تكون واحدة من المحاذير التي سترافق الرد الخليجي؟ فأجاب: لم يصلني هذا الكلام، وأنا حضرت الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، ولم أسمع شيئا من هذا، وعلى العكس كان هناك تأييد للبنان وللمبادرة الكويتية، وكشف بوحبيب عن اجتماع في القاهرة يومي 8 و9 مارس، حيث تنتقل رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب من الكويت الى لبنان، وهذا يحصل كل 6 أشهر.