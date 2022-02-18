بيروت - خلدون قواص



حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من انتخابات تريد المجموعة الدولية الإقليمية أن تكون مدمرة للعيش المشترك والسلم الأهلي.



وقال في خطبة الجمعة: أخاطب اللبنانيين كافة لأقول إن الانتخابات النيابية الحالية هي أهم انتخابات منذ تأسيس لبنان، والمطلوب أن ننتخب العيش المشترك والسلم الأهلي والشراكة الوطنية، بعيدا عن الحقائب السوداء والشحن الطائفي. وأخوف ما أخاف على لبنان إعصار المال الخارجي الذي يغرق بعض الأوكار السياسية والإعلامية بهدف إشعال فتيل محرقة طائفية بانتخابات نيابية مدمرة للعيش المشترك.



وأضاف: إننا «كشعب لبناني بحاجة ماسة إلى طاقة وطنية نظيفة من الحقد الطائفي، وهذا يتوقف على الخطاب السياسي البعيد عن الطائفية ولعبة عرابيها، لذلك فإن شكل لبنان السياسي والوطني يتوقف على الخيارات السياسية، والخيار الشعبي سيحدد في النهاية أي خطاب سياسي وأي وطن يريده، وحذار من الانتحار السياسي، لأن ذئاب المنطقة حريصة جدا على الاستثمار بالدماء والتقسيم الطائفي والمذهبي، وإذا كان من نصيحة بحجم وطن أقول: «أنقذوا شعب لبنان من طاحونة الفقر والكارثة المعيشية عبر السياسة، لأن كل ما يصيبنا اليوم سببه السياسة».