مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم دول أفريقيا لتوفيرها لمواطنيها



خديجة حمودة



أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول أفريقيا للحصول على تكنولوجيا صناعة اللقاحات، مؤكدا أن مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الأفريقية لتوفيرها لمواطنيها.



وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية والتي عقدت في إطار فعاليات اليوم الثاني للدورة السادسة لقمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي - «الجائحة فاجأت العالم كله وبالتالي كان التحرك لإيجاد حل سريع وإن كان قد أخذ بعض الوقت ونحن نقول في أفريقيا، أن نصل متأخرين خير من ألا نصل».



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي - في كلمته - «اسمحوا لي أن أعرب عن تقديري لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية».



وتابع الرئيس السيسي «وجودنا هنا هو انعكاس حقيقي لما يمكن أن تحققه الشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توفرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بمصيرنا المشترك، ونتيجة إلى الجهود التي بذلتها كل من فرنسا وجنوب أفريقيا على مدار الفترة السابقة لبلورة رؤية أفريقية -أوروبية مشتركة لدعم القارة الأفريقية للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لإنتاج اللقاحات».



وثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في تمكين القارة الأفريقية من تجاوز الآثار السلبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا.



وأكد الرئيس السيسي أن تجاوز القارة الأفريقية للآثار السلبية الناتجة عن ڤيروس كورونا يصب أيضا في إطار حماية العالم أجمع من آثار هذه الجائحة، مشيرا إلى أن مصر تعمل حاليا على إنتاج لقاحات كورونا سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الأفريقية الشقيقة استنادا للبنية التحتية الطبية والتصنيعية.



وأضاف الرئيس السيسي أن مصر استثمرت على مدار السنوات الماضية في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات لضمان استمرار توافرها داخل البلاد وأيضا لدعم الدول الأفريقية في جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.



وشدد الرئيس السيسي في ختام كلمته على أهمية دعم الدول الأفريقية في تنمية القطاع الصحي، داعيا في الوقت نفسه جميع الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.