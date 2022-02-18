

مبارك الخالدي



حقق الكويت انتصارا مهما وكبيرا اليوم الجمعة بعد فوزه العريض على ضيفه التضامن 5-1 في ختام الجولة 11 لبطولة الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز رفع الابيض رصيده الى 23 نقطة وبقي الخاسر عند رصيده السابق 7 نقاط.



سجل الخماسية: طه الخنيسي ومهدي برحمه ومبوكاني وفهد الهاجري وعلي حسين، في حين سجل للتضامن يوسف العنيزان .



وجاء الشوط الاول سريعا عامرا بالاهداف وسيطر فيه الكويت على مجريات اللعب بالضغط العالي واستثمار الاطراف بتقدم الظهيرين ونجح بالتسجيل مبكرا من عرضية متقنة لسامي الصانع حولها طه الخنيسي مباشرة في شباك الحارس حمد بدير (5).



ورد التضامن بهدف التعادل بعد عرضية اليسون هوي على رأس يوسف العنيزان الذي وضعها على يسار الحارس حميد القلاف (9). ومن تحضير جيد للخنيسي سدد مهدي برحمه كرة قوية من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس بدير (14) ليواصل الابيض افضليته المطلقة.

وألغى الحكم سعد الفضلي هدفين للكويت بعد الرجوع الى تقنية الفار (23) و (30).



وابعد الحارس بدير عدة فرص لمهاجمي الكويت ابرزها انفراد صريح لجاي ديمبلي حيث أبعد الكرة ببراعة (42).



وحاول التضامن العودة الى المباراة عبر الانطلاقات المرتدة لكن محاولاته لم تكتمل.



وفي الشوط الثاني واصل الابيض افضليته برغبة واضحة لتأمين النتيجة وسجل الهدف الثالث بعد ان ارسل الظهير مشاري غنام عرضية رائعة ارتقى لها مبوكانى ووضعها بالرأس قوية في الشباك (60).



ومن كرة ثابتة رفعها طلال الفاضل على رأس المتقدم فهد الهاجري سكنت شباك الحارس بدير (63).



ومن كرة مرتدة كاد اليسون هوي يقلص الفارق لكن الحارس القلاف ابعد الكرة بمهارة الى ركنية.



ومن عرضية للبديل شريدة الشريدة سجل البديل علي حسين هدفا خامسا لفريقه لتنتهي المباراة بفوز كبير للابيض.