وضعت مناطق واسعة في بريطانيا بما ذلك العاصمة لندن في حالة تأهب قصوى بسبب الأحوال الجوية بينما يبدو الجيش جاهزا للانتشار لمواجهة العاصفة «يونيس» التي تضرب البلاد، ترافقها رياح شديدة.

وألغي عدد كبير من الرحلات الجوية في مطارات العاصمة.



ودعا مكتب الأرصاد الجوية ملايين البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم وأصدر إنذارا أحمر - أعلى مستوى - في جنوب غرب انجلترا وجنوب ويلز.



والحدث النادر هو أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر إنذارا ثانيا بأعلى مستوى صباح الجمعة، وهذه المرة في جنوب شرق البلاد، بما في ذلك العاصمة لندن للمرة الأولى منذ بدء العمل بنظام الإنذار هذا في 2011.



ودعا وزير الدولة لشؤون الأمن داميان هيندز البريطانيين إلى «الوقاية والبقاء آمنين» إذ إن سرعة الرياح قد تصل إلى 145 كيلومتر في الساعة على السواحل وإلى 130 كيلومتر في الساعة في المناطق الداخلية.



وقال عبر قناة سكاي نيوز «هناك خطر على الحياة خلال هذا النوع من الأحوال الجوية الكبيرة»، مؤكدا أن الجيش جاهز للانتشار لمواجهة العاصفة التي قد تكون من الأكبر في العقود الثلاثة الماضية.



وحذرت وكالة البيئة البريطانية أيضا من احتمال حدوث فيضانات كبيرة بينما أغلقت معظم المدارس في جنوب غرب البلاد.



وألغت الخطوط الجوية البريطانية «عددا من الرحلات»، ودعت شركات السكك الحديدية مستخدميها إلى «عدم السفر»، محذرة من احتمال الإعلان عن اضطرابات في اللحظة الأخيرة.



كما تحدثت شبكة الطرق السريعة في المملكة المتحدة عن «مخاطر عالية» لوقوع حوادث.



في ويلز توقفت كل الحافلات والقطارات.



وقطعت الكهرباء عن أكثر من 55 ألف منزل في إيرلندا المجاورة حيث بقيت كل المدارس مغلقة حسب شبكة «آر تي اي» الخاصة.



وتسببت عاصفة أخرى تسمى «دادلي» في اضطرابات أقل حدة في اسكتلندا وشمال إنجلترا الأربعاء الفائت وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.



واجتاحت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي إنجلترا وإيرلندا برياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة.



وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن العاصفة يونيس، التي تكونت في وسط المحيط الأطلسي وتحركت من جزر الأزور في اتجاه أوروبا، تحمل رياحا عاتية تشكل خطرا على الحياة.



وأظهرت لقطات مصورة من «رويترز» أن العاصفة ضربت الساحل الغربي لإنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوول، حيث اجتاحت الأمواج الساحل وأطلقت وابلا من الرذاذ فوق أسطح الأكواخ.



وقال رئيس مكتب الأرصاد فرانك سوندرز: «ستجلب العاصفة يونيس رياحا قد تسبب أضرارا وربما تكون واحدة من أقوى العواصف التي تؤثر على الأجزاء الجنوبية والوسطى من المملكة المتحدة لسنوات».



وأضاف: «تشير منطقة التحذير الحمراء إلى خطر داهم على الحياة إذ ان الرياح العاتية ربما تلحق ضررا بالبنى وتتسبب في تطاير حطام».



وحذر مكتب الأرصاد من أن الحطام المتطاير بفعل الرياح قد يشكل خطرا على الحياة ويقتلع أسطحا وأشجارا ويسد طرقا ويعطل خدمات السكك الحديدية وحركة الطائرات في لندن وجنوب إنجلترا.



واجتاحت ريح عاتية ساحل جنوب إنجلترا وصدرت تحذيرات من ارتفاع الأمواج وتقرر إغلاق كثير من المدارس وألغيت رحلات قطارات وتقرر إبطاء البعض. وقالت سلطات مدينة لندن إن 64 رحلة ألغيت.



ومثل هذه التحذيرات نادرة نسبيا، وكانت المرة السابقة التي صدرت فيها في نوفمبر 2021.



وقال وزير الأمن الداخلي داميان هيندز إن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس.



وفي سياق متصل، أصدرت هولندا وبلجيكا تحذيرات من هبوب العاصفة (يونيس) التي توصف بأنها قد تكون «الأسوأ منذ سنوات» وسط مخاوف من أن تتسبب في أضرار جسيمة.



وقالت شبكة (إن-إل) الإخبارية الهولندية إنه تم إلغاء خدمات القطارات المحلية والدولية اعتبارا من الساعة الثانية ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي.



وأشارت إلى أن العاصفة (يونيس) دفعت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) إلى إلغاء 167 رحلة من مطار سخيبول بأمستردام.



وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا يشمل معظم أنحاء البلاد محذرا من أن العاصفة الجنوبية الغربية قد تكون الأسوأ منذ سنوات.

وقال في بيان انه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح بالمناطق الساحلية إلى 130 كيلومترا في الساعة.



من جهته، أصدر مكتب الأرصاد الجوية البلجيكي تحذيرا من تقلبات الطقس في مقاطعات أنتويرب وفلاندرز الشرقية وفلاندرز الغربية جراء هبوب العاصفة يونيس.



وقالت شبكة (آر.تي.في) الإخبارية إنه تم إصدار تحذيرات أخرى أقل خطورة في المقاطعات الأخرى ببلجيكا، مشيرة إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة باليابسة و150 كيلومترا في الساعة على الساحل الفلمنكي.