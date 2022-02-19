ناصر العنزي

كسب العربي التحدي أمام غريمه القادسية وخرج فائزا بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما على ستاد جابر في ختام الجولة ال"11" لدوري stc الممتاز، وبذلك شارك الأخضر الكويت الصدارة برصيد "23" نقطة، فيما بقي الاصفر على 20 نقطة.

وشهد الشوط الاًول هدفا عرباويا بإمضاء الليبي محمد الصولة الذي خطف الكرة من خالد صباح وانطلق بها وسدد الكرة بمهارة هدفا جميلا "23". وفرط الفريقان بفرصهم والتي كانت كفيلة برفع غلة الأهداف وأبرزها كرة مسددة من ظهير القادسية راشد الدوسري صدها الحارس سليمان عبدالغفور "20"، وتسديدة من عيد الرشيدي علت العارضة "27"، وفرصة ثمينة جدا لبدر المطوع ومرت كرته بجانب القائم"29"، وفرصة أخرى للسنوسي مرت فوق العارضة "41". وكانت آخر فرص الشوط الأول كرة رأسية من الجامايكي روماريو حولها عبدالغفور الى ركنية "45".



ودفع مدربا العربي والقادسية ميشا وناصر الشطي بثقلهما الهجومي مبكرا حيث قاد هجمات الاخضر السنوسي والصولة في الجناحين وعلي خلف ووليد الشعلة في المقدمة. وقاد هجمات الأصفر بدر المطوع وروماريو وفي الوسط عيد الرشيدي وحسام السويسي ومحمد خليل وتراشي.



وكان الأخضر خطرا في انتقاله لملعب الخصم ودارت كرته كثيرا في منطقة جزاء الخصم ونجح بتسجيل هدف، وكذلك القادسية هدد كثيرا مرمى خصمه ولو وفق لاعبوه في واحدة منها لخرج بهدف.

وفي الشوط الثاني دفع المدربان بعناصرهما البديلة تعزيزا لخطوطهما فشارك سيف الحشان وبندر السلامة وعبدالله الشمالي على فترات وأحمد الظفيري والياس يعيش وسلطان صلبوخ، ودارت الكرة سجالا بين الفريقين وسط تشجيع حماسي من الجماهير وكاد السنوسي الهادي يضيف هدفا ثانيا وذهبت كرته بجانب القائم "64"، ولم تهدأ الكرة طوال الشوطين ولكن وقوع اللاعبين في اخطاء التمرير واللمسة الأخيرة ووقوع لاعبي القادسية تحديدا في التسلل فوت عليهم تسجيل هدف.



هدف ملغى



وفي الوقت بدل الضائع92 سجل القادسية هدف التعادل برأسية مذهلة من التونسي حسام السويسي ولكن الحكم علي محمود ألغاه بعد رجوعه لتقنية الڤار رغم صحة الهدف حيث كان التحام روماريو مع احمد ابراهيم مشروعا ولم تكن هناك إعاقة.