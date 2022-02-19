دعت سفارتنا لدى ألمانيا اليوم السبت، المواطنين الكويتيين المتواجدين في ألمانيا إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم من تداعيات العاصفة القوية (يلينا) التي تتعرض لها ألمانيا.

وحثت السفارة في بيان المواطنين على اتباع ارشادات السلطات المعنية في ضوء التحذير الذي أطلقته هيئة الأرصاد الجوية الألمانية حول العاصفة التي ستؤثر على حركة الطرق والسكك الحديدية في كافة أنحاء المدن الألمانية وستؤدي إلى تأخير في حركة القطارات وتأثر حركة المرور بها.

وأهابت ‏السفارة بكافة المواطنين التواصل معها في حال الحاجة إلى المساعدة او الاستفسار على هاتف الطوارئ التالي 491608973000+ .