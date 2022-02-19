3 شروط لتقارب المصلين في المساجد هي الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية المتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل

اشتراط فحص «PCR» سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر وإلغاء التباعد وارتداء الكمام وتعقيم اليدين للسماح بدخول غير المحصنين الأماكن المغلقة الضيقة مثل دور السينما والمسارح وقاعات الاحتفالات واستثناء الأطفال الأقل من 16 سنة

شرط الالتزام بلبس الكمام عند باستخدام وسائل النقل الجماعي بكامل القدرة الاستيعابية

الالتزام بالاشتراطات الصحية عند إقامة المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها في الأماكن المغلقة أو المفتوحة

إلغاء فحص PCR للطلبة غير المحصنين دون سن 16 سنة عند الحضور للمدارس واقتصار العزل على المصابين

مريم بندق

قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالانفتاح والتعايش مع «كورونا» التي يبدأ تنفيذها غدا، نصت بكل دقة على مواعيد التنفيذ والمجالات المسموح لغير المحصنين من المواطنين والوافدين بالدخول إليها، وأوردت الاشتراطات والالتزامات الصحية الواجبة التنفيذ سواء على الاشخاص او المرافق بكل الأنشطة المشمولة بالقرارات باستثناء الدخول إلى المجمعات التجارية الكبرى، حيث لم يرد في البند المتعلق بها اي شروط، خصوصا مع قرب تنفيذ قانون فرض غرامة 50 دينارا على كل مخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقانون الاحتياطات الصحية.

وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان القرارات نصت على عودة تقارب المصلين في المساجد وحددت لتنفيذ ذلك 3 شروط هي الحرص على التطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل.

واستطردت المصادر قائلة إنه حسب قرارات مجلس الوزراء فإنه يسمح لغير المحصنين من المواطنين والوافدين بالدخول غدا إلى المجمعات التجارية المغلقة الواسعة التي تزيد مساحتها على 6000 متر مربع ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الأڤنيوز، البوليفارد، مارينا مول، المهلب مول، 360 مول، سيتي سنتر، البحر سنتر، كوت مول، الصالحية مول، دار العوضي، الحمراء، ذا غيت مول، سوق شرق، أولمبيا مول، الفنار، وأوتاد مغاتير.

واستدركت: الا انه لوحظ ان قرارات مجلس الوزراء في شأن السماح لغير المحصنين والمحصنين من المواطنين والوافدين من كافة الفئات بالدخول إلى المجمعات التجارية لم تورد نصا او توضيحا لشروط او أي التزامات مثل ارتداء الكمام او غيرها من الشروط الصحية للمرافق الغذائية مثل المطاعم او التجارية مثل محلات بيع الملابس.

وفي ذلك تساءلت المصادر: هل تم إلغاء شرط ارتداء الكمام للسماح بدخول غير المحصنين والمحصنين من المواطنين والوافدين إلى المجمعات التجارية المقامة في الأماكن الواسعة المغلقة؟ وهل تم الغاء حظر قياس الملابس قبل الشراء، وماذا عن تجربة ادوات التجميل او ما شابه ام ستستمر هذه الاحترازات أم تم الغاؤها؟ خصوصا مع قرب تنفيذ قانون فرض غرامة 50 دينارا على كل مخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقانون الاحتياطات الصحية.

وأثنت المصادر على اشتراط فحص «PCR» سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر وإلغاء التباعد وارتداء الكمام وتعقيم اليدين للسماح بدخول غير المحصنين الأماكن المغلقة الضيقة مثل دور السينما والمسارح وقاعات الاحتفالات واستثناء الأطفال الأقل من 16 سنة.

وكذلك اثنت على شرط الالتزام بلبس الكمام عند استخدام وسائل النقل الجماعي بكامل القدرة الاستيعابية.

وبينت ايضا ان قرارات مجلس الوزراء نصت على الالتزام بالاشتراطات الصحية عند اقامة المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها في الأماكن المغلقة أو المفتوحة.

وثمنت إلغاء فحص PCR الأسبوعي للطلبة غير المحصنين دون سن 16 سنة عند الحضور للمدارس واقتصار العزل على المصابين والحالات التي لديها أعراض.

هذا، وتضمنت قرارات مجلس الوزراء إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا.