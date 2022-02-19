ستعلن شركة الخطوط الجوية الكويتية غدا الاثنين عن توقيع اتفاقية لإعادة هيكلة أسطول الشركة من طائرات شركة إيرباص.



وبحسب المصادر، فإن هذا الاتفاق يعد أكبر اتفاق يعقده الناقل الوطني مع مصنع طائرات، وتتضمن الاتفاقية المزمع توقيعها بين الخطوط الجوية الكويتية ومصنع إيرباص انضمام عدد من الطائرات الجديدة من نوع ايرباص متنوعة الطرازات والأحجام والسعة لأسطول الكويتية وهو ما سيعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة الطائر الأزرق في تحديث أسطول الطائرات من حيث العدد والأنواع والأحجام والسعة المتاحة لحمل الركاب.



كما سيعقب حفل التوقيع الذي يحضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ووفد رفيع المستوى من شركة ايرباص عقد مؤتمر صحافي لرئيس مجلس الإدارة علي الدخان يسلط من خلاله الضوء على تفاصيل هذا الاتفاق المهم والذي سيكون له بالغ التأثير على عمليات التشغيل التجاري لـ«الكويتية» بما يحقق أهدافها الاستراتيجية المأمولة وأهمها مواكبة آخر التطورات التكنولوجية والخدماتية في عالم الطيران والتي تقوم على السلامة والأمن ثم تقديم الخدمة المتميزة للعملاء مع الوصول إلى تكامل وتجانس أسطولها بما يتناسب مع حجم الطلب على الوجهات المختلفة، خاصة مع إعلان الطائر الأزرق عن خطته التشغيلية القادمة والتي تضمنت فتح عدد من الوجهات الجديدة وزيادة التشغيل إلى وجهات حالية.