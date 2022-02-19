قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم السبتـ إن الجيش الروسي "يستعد لضرب " أوكرانيا لكنه عبر عن أمله في أن يتراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حافة الحرب.

وتعهد أوستن خلال زيارة لليتوانيا اليوم السبت بأن تقف واشنطن مع حلفائها في دول البلطيق حيث تفكر المنطقة مليا في مخاطر الغزو المحتمل. وتنفي روسيا التخطيط لشن أي هجمات.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في فيلنيوس بعد محادثات مع كبار المسؤولين في ليتوانيا "أريد أن يعرف الجميع في ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وأريد أن يعرف الرئيس (فلاديمير) بوتين في الكرملين أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائنا".



