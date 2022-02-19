قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتعين على روسيا الاستعداد لمواجهة رد غربى موحد حال شن هجوم على على أوكرانيا.

وأضافت هاريس:" اليوم، الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا أكثر تقاربا... اليوم نحن واضحون فى غرضنا، واليوم نحن أكثر ثقة برؤيتنا".

وأوضحت:" لا ينبغي التقليل من شأن قوتنا، لأنه، بعد كل ذلك، الأمر يكمن في وحدتنا، وكما أظهرنا دائما، يحتاج الأمر إلى مزيد من القوة من أجل بناء شئ ما أكثر مما يستغرقه وقت هدمه"

وقالت :" لا يجب تغيير الحدود الوطنية بالقوة".

وهدّدت نائبة الرئيس الأميركي بتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا، متوعدة موسكو بعقوبات اقتصادية "قاسية وفورية".

وأضافت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "لن نتوقف عند الإجراءات الاقتصادية بل سنعزز قوة حلفائنا في الناتو في الجانب الشرقي"، في حال حصول غزو.

وتؤكد الولايات المتحدة إن روسيا تستعد لشن هجوم وشيك على أوكرانيا مع تصاعد الاشتباكات على خط المواجهة مع المناطق الانفصالية الموالية لروسيا.

من جهته ينفي الكرملين أي نية لمهاجمة أوكرانيا لكنه يطالب بضمانات أمنية، منها انسحاب شمال حلف الأطلسي من أوروبا الشرقية، وهو ما يرفضه الغرب.

وقالت هاريس إن "روسيا تقول إنها مستعدة للتفاوض، لكنها في الوقت نفسه تقصر مسار الدبلوماسية" مشيرة إلى أن عملية انسحاب القوات التي أعلنها الكرملين "لا تتطابق مع الواقع".

وذكّرت بأن الولايات المتحدة نشرت حوالى 6 آلاف عسكري إضافي في رومانيا وبولندا وألمانيا.

ولفتت إلى أن "قواتنا لن تشارك في القتال في أوكرانيا" التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكنها "ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو".



