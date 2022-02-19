نبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم السبت، إلى أن خطر نشوب حرب بسبب أوكرانيا "حقيقي" مجددا دعوته لروسيا إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وقال شتولتنبرغ في كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن الذي تستضيفه ألمانيا حاليا إن "هذه أيام عصيبة تمر على أوروبا ولقد عمدت روسيا بلا كلل إلى حشد قواتها على الحدود الأوكرانية في أكبر حشد عسكري منذ الحرب الباردة ما ينذر بخطر نشوب حرب حقيقية".

وأضاف أنه "رغم ادعاءات موسكو إلا أننا لم نر حتى الآن أي علامة على سحب قواتها أو وقف التصعيد بل على العكس لا تزال تعزز وجودها العسكري ونحن ندعوها إلى أن تترجم ما تقوله إلى أفعال وأن تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية".

كما اتهم الأمين العام لحلف (ناتو) الصين بدعم روسيا لوقف انضمام مزيد من البلدان مثل أوكرانيا إلى الحلف قائلا إنه "للمرة الأولى نرى بكين تنضم إلى موسكو في دعوة الحلف إلى التوقف عن قبول أعضاء جدد ".

واختتم شتولتنبرغ كلمته بالقول "إن بيئتنا الأمنية شهدت على مدى السنوات الماضية تغييرات إلى الأسوأ وهذا واقع جديد علينا أن نكون مستعدين له".

ويتهم عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا وهو أمر تنفيه موسكو التي تشدد في المقابل على أن الغرب يعمل على تقويض أمنها عبر توسع الحلف الأطلسي نحو حدودها.

وانطلقت أمس الجمعة أعمال (مؤتمر ميونيخ للأمن) في نسخته ال 58 بالتركيز على أزمة أوكرانيا والتوترات بين الغرب وروسيا.