أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 611820.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 3506 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 588084 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 1ر96 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2528 حالة مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 85 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 21208 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 343.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 20111 ليصبح مجموع الفحوصات 7446560 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 1ر5 في المئة.