حذر برنامج الغذاء العالمي ، من أن الصراع والصدمات المناخية إضافة إلى تداعيات فيروس كورونا ، دفعت الملايين في العالم إلى حافة المجاعة مما يهدد بزيادة الهجرة وعدم الاستقرار على مستوى العالم هذا العام.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلى - في بيان وزعته المنظمة في جنيف إن هناك حلقة من نار الجوع تدور حول الأرض مشددا على أنه إذا لم يتم معالجة هذا الوضع على الفور خلال الأشهر التسعة المقبلة ، فسوف يشهد العالم مجاعة وزعزعة استقرار الدول وهجرة جماعية وسيدفع الثمن باهظا.

وأضاف أن 45 مليون شخص في 43 دولة يتأرجحون على حافة المجاعة وذلك بمواكبة احتياجات عالمية إجمالية للمساعدات الإنسانية في اتجاه تصاعدي واضح في أعلى مستوى من أي وقت مضى .. مشيرا إلى أن كل منطقة في العالم تواجه احتمال استيقاظ الملايين كل يوم على أطباق فارغة وارتفاع أسعار المواد الغذائية إضافة إلى الانكماش الاقتصادي وتدمير المحاصيل والصراع العنيف الذي يطرق أبوابهم.

من ناحية أخرى، أكد برنامج الغذاء العالمي أن أزمة التمويل أجبرت البرنامج الأممى على تقليل حجم الحصص الغذائية التي يتلقاها ثمانية ملايين شخص في اليمن وفي الأسابيع القليلة المقبلة هناك خطر حدوث مزيد من التخفيضات .. محذرا من أن ذلك يأتي في أسوأ وقت ممكن حيث يتعامل اليمنيون مع تداعيات التصعيد الخطير والتدهور الاقتصادي المستمر.

وأفاد بأن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي قد قفز فى العامين الماضيين من 135 مليونا الى 283 مليونا ويمكن أن يرتفع أكثر .