أظهر تحليل جديد أن الفجوة بين الأرقام الرسمية للإصابات بكوفيد19- والأعداد الحقيقية المحتملة للحالات في المملكة المتحدة آخذة في الاتساع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه تم تسجيل 99 ألفا و900 حالة إصابة بفيروس كورونا في المتوسط يوميا خلال الفترة من 23 إلى 29 كانون الثاني/يناير، وفقا معلومات الحكومة لكوفيد.19-

ووفقا للتقديرات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية يوم الجمعة من المرجح أن يكون العدد الإجمالي الحقيقي ثلاثة أضعاف هذا الرقم والذي يبلغ 357 ألفا و 200 إصابة في اليوم.

وكان التقدير التقريبي للحالات خلال الأسبوع المنتهي في 22 كانون الثاني/يناير هو ثلاثة أضعاف متوسط لوحة المعلومات، بينما كان في داية الشهر ضعف الرقم تقريبا.

ويعني هذا أن عددا متزايدا من الأشخاص المصابين بكوفيد19- لم يجري تسجيلهم في الإحصاء الرسمي، على الرغم من القرار الأخير بالبدء في تضمين حالات الإصابة في الإحصاءات مرة أخرى.