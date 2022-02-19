أعلنت قطر ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في كانون الأول /ديسمبر الماضي بنحو 5ر12 % على أساس شهري قياسا بالشهر السابق له ، بينما سجل زيادة سنوية بلغت 7ر3 % مقارنة مع نفس الفترة في عام 2020، ليبلغ 4ر104 نقاط.

ووفق وكالة الأنباء القطرية( قنا) اليوم السبت ، يعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المتمثلة في التعدين بأهمية نسبية 6ر83 % من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 2ر15 % ، و7ر0 % ، و5ر0 % على التوالي.

وتفيد البيانات بأن مؤشر قطاع التعدين ارتفع بنسبة 5ر15 % على أساس شهري، نتيجة الزيادة في إنتاج مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وفي مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7ر5 % ، بينما بلغ الارتفاع السنوي للقطاع نحو 7ر4 % بالقياس مع كانون الأول/ ديسمبر .2020

وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا شهريا طفيفا بين شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، وبنحو 9ر0 % نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة وبنسبة 5ر19% ، تلتها صناعة الفلزات القاعدية بنحو 3ر6 % ، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3ر2 % ، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2ر2 % ، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0ر1 % .