تعتزم ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا المطالبة بزيادة أجور العاملين في ظل توقعات بارتفاع التضخم هذا العام والعام المقبل، ما يزيد من ضغوط التكلفة على الشركات.

وقال رئيس مجلس إدارة نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، فرانك فيرنكه، في تصريحات لصحيفة "نويه زيوريخر تسايتونج" السويسرية، إن النقابة، التي تمثل حوالي مليوني موظف في قطاع الخدمات في ألمانيا، تتوقع أن يستقر التضخم عند أكثر من 3??، مضيفا أن النقابة تسعى إلى تأمين نمو في الأجور لأعضائها، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء

وتحول التضخم إلى مشكلة سياسية على نحو سريع في أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يشهد أسرع نمو في الأسعار منذ ثلاثة عقود.

وكان معدل التضخم في ألمانيا بلغ في كانون الثاني/يناير الماضي 1ر5%. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 7ر3% لعام .2022