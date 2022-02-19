حصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، المنتهية ولايته، ينس ستولتنبرج، على تكريم خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن لسنوات عديدة من العمل على رأس التحالف عبر الأطلسي.

وتسلم ستولتنبرج جائزة "إيفالد فون كلايست" الخاصة بالمؤتمر وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، خلال خطابها أمام ستولتنبرج: "لقد كنت دائما رجل حوار ومدافعا عن العلاقات عبر الأطلسي"، مضيفة أنه على مدار ما يقرب من عشر سنوات على رأس منظمة حلف شمال الأطلسي، كان ستولتنبرج يعمل دائما من أجل هذا التحالف الفريد.

وأضافت: "لا أحد عمل بجهد أكبر منك من أجل التحالف عبر الأطلسي. لقد دفعتنا بلا كلل نحو وحدة أوثق".

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ميونخ هو أكبر اجتماع دولي للخبراء في السياسة الأمنية. وكان الناشر الألماني فون كلايست مؤسسا لـ"مؤتمر العلوم العسكرية" في عام 1963، والذي يعتبر النسخة الأولى من مؤتمر ميونخ للأمن. وتهدف الجائزة إلى تكريم الشخصيات التي قدمت مساهمة خاصة في حل النزاعات. ومن بين الفائزين السابقين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، والمستشار الألماني الراحل هيلموت شميت، والرئيس الفرنسي الراحل فاليري جيسكار ديستان، والرئيس الألماني الأسبق يواخيم جاوك، والسيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين. وفي عام 2020 منحت الجائزة للأمم المتحدة ، وفي عام 2021 للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل.