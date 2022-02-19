وقع الأختيار على مدينة مومباي الهندية، لاستضافة جلسة اللجنة الأولمبية الدولية عام 2023، وذلك في خطوة تبدو مهمة على طريق الاستضافة المحتملة للألعاب الأولمبية في الهند مستقبلا.

ووقع الاختيار على مومباي ،خلال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة الصينية بكين، التي تحتضن حاليا أولمبياد 2022 الشتوي، حيث فازت بالتصويت بأغلبية 75 / 1 .

وقالت الهندية نيتا أمباني عضو اللجنة الأولمبية الدولية :"إنها لحظة تاريخية لنا جميعا."

كانت أمباني قد صرحت في وقت سابق قائلة :"نطمح في استضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل، وطموحنا هو إلهام كل شاب هندي للتحلي بالقيم الأولمبية للصداقة والتميز والاحترام. جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في الهند ستكون حافزا لتنفيذ هذا الطموح."

كانت الهند قد أبدت رغبة في استضافة أولمبياد 2032 ،لكن اللجنة الأولمبية الدولية منحت، في العام الماضي، حق استضافة تلك الدورة لمدينة بريزبان الأسترالية.

ويقام أولمبياد 2024 في باريس بينما تقام دورة 2028 في لوس أنجليس.