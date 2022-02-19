تتنافس 11 مرشحة في نهائي مسابقة ملكة جمال ألمانيا (ميس جيرماني) لعام 2022 والتي ستقام في متنزه "أويروبا بارك" في مدينة روست الألمانية.

وتقام النسخة العشرين من المسابقة هذا العام تحت شعار "الاحتفال الأنثوي".

وتضم لجنة التحكيم المذيعين التلفزيونيين فراوكه لودوفيج ولاورا فونتورا، والممثلين هاردي كروجر وأوفه أوكسنكنشت.

وبدأ موسم 22/2021 لاختيار ملكة جمال ألمانيا بمشاركة 160 امرأة على مستوى ألمانيا، وسُمح للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 39 عاما بالتقدم. وأتيح للجمهور متابعة المرشحات ومراحل منافستهن حتى المرحلة النهائية عبر الإنترنت.

وتم مساء يوم الأربعاء الماضي اختيار 11 متنافسة للمشاركة في المرحلة النهائية من المنافسة، من بينهن جينا رول من مدينة فوبرتال. وتُعرف الطالبة البالغة من العمر 22 عاما على إنستجرام باسم "الأميرة ذات الذراع الواحدة". وكانت رول فقدت عام 2019 ذراعها اليسرى في حادث دراجة بخارية. وترتدي رول اليوم طرفا اصطناعيا وتكتب عن حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتابعها عشرات الآلاف من الأشخاص على إنستجرام. وأحدث تقدمها للمنافسة على لقب "ملكة جمال ألمانيا" صدى كبيرا.