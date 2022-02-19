يُطرح فستان مارلين مونرو الوردي الذي ارتدته نجمة البوب مادونا في مقطع الفيديو الموسيقي (ماتيريل جيرل) "فتاة مادية" عام 1984 ومجموعة الطبول التي استخدمها فريق البيتلز قبل ظهوره بشكله المعروف ضمن أشياء أخرى سيتم طرحها في مزاد للتذكارات الموسيقية في كاليفورنيا.

وتشير تقديرات إلى أن يباع رداء مادونا وقفازات من الساتان وأساور مصنوعة من حجر الراين أن تجلب بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف دولار لدى عرضها للبيع كجزء من "أيقونات الموسيقى" في مزادات جوليان في مايو أيار.

وصُنع هذا الفستان في الأصل لفيلم تلفزيوني عن مونرو عام 1980 ولكن استأجرته شركة لإكسسوارات الأفلام لاستخدامه في الفيديو الموسيقي لمادونا(ماتيريل جيرل).

وسيعرض للبيع في المزاد أيضا مجموعة طبول نادرة من أول فرقة لجون لينون وبول مكارتني ( كواري من) مع تقدير صالة جوليان للمزادات أن تحقق ما بين 400 ألف و600 ألف دولار.

ومن بين القطع الأخرى المعروضة للبيع كلمات أغنية (جلوري رود) "طريق المجد" المكتوبة بخط اليد لبروس سبرينجستين والقميص الذي تم ارتداؤه على غلاف ألبوم (سليبري هوين ويت) لفرقة بون جوفي عام 1986.