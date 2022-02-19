أعلنت إدارة سباقات سيارات فورمولا1- أن مضمار الأمريكتين في ولاية تكساس الأمريكية سيواصل استضافة أحد سباقات بطولة العالم حتى عام 2026، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد التعاقد مع مسؤولي سباق الجائزة الكبرى الأمريكي.

ويتواجد مضمار مدينة أوستن ضمن المواقع المستضيفة لمنافسات فورمولا1- منذ عام 2012 وقد عاد إلى القائمة في العام الماضي بعد توقف اضطراري عن استضافة السباق في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا1- :"يسعدنا الإعلان عن التمديد مع مضمار الأمريكتين قبل بداية منافسات موسم 2022 المثير."

وأضف :"أوستن مدينة رائعة، والمضمار مفضل بالنسبة لجميع السائقين، ولا نطيق انتظار العودة في تشرين الأول/أكتوبر للمزيد من الحركة والمتعة."

ويقام سباق الجائزة الكبرى الأمريكي في أوستن هذا الموسم في 23 تشرين الأول/أكتوبر لكن الموسم سيشهد أيضا سباقا جديدا في ميامي سيقام في الثامن من أيار/مايو.