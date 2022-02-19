قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إن بلاده وافقت على حزمة مساعدات تبلغ أقل قليلا من 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) لحماية المستهلكين والشركات من أسعار الطاقة الآخذة في الارتفاع، والتي تضعف التوقعات بالنسبة للاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دراجي قوله في مؤتمر صحفي عقد بروما إنه سيتم تخصيص نحو 6 مليارات يورو لقطاع الطاقة نفسه، بينما ستدعم الأموال الأخرى صناعات من بينها قطاع السيارات.

وخصصت حكومة دراجي بالفعل أكثر من 10 مليارات يورو لتعويض الزيادة في أسعار الطاقة. ولن تستلزم حزمة المساعدات الجديدة زيادة في عجز الميزانية للبلاد، حيث سيتم تمويل هذه الزيادة من عوائد الأداء الاقتصادي لإيطاليا الذي جاء أفضل من المتوقع.