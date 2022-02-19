أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 155 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 52 مليار دولار، وأجل 5 سنوات بقيمة 53 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 50 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والخمسية يوم الأربعاء المقبل، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.

كانت الوزارة باعت الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 54 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 55 مليار دولار ، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 53 مليار دولار، حيث جاء الطلب على السندات ذات العامين وذات الخمس السنوات فوق المتوسط بدرجة ملحوظة وعلى السندات فئة سبع سنوات فوق المتوسط بقليل.