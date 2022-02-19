قامت سعادة السفيرة البريطانية لدى الكويت السيدة / بليندا لويس بزيارة ميدانية لمعهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكان باستقبالها كل من د. قيس صالح الدويري، المدير العام والسيد طارق عبدالله العريان، مدير العلاقات العامة والاعلام لمعهد دسمان للسكري، وذلك بهدف التعرف على المؤسسات الهامة في الكويت وتعزيز أواصر التعاون العلمي.



وخلال زيارتها للمعهد، تم التطرق للعديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

واستعرض د. الدويري للسفيرة مسيرة المعهد العلمية وأهميته ودوره كصرح شامخ في خدمة البحث العلمي في الكويت، مناقشاً سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك وقد اختتمت الزيارة بجولة داخل أروقة المعهد للتعرف على الأبحاث والمشاريع والخدمات والبرامج التي ينفذها المعهد عن كثب.



وبدورها، أشادت سعادة السفيرة بليندا لويس بما حققه المعهد من تطور وإنجاز مبهر.