يتعرض كثر من المشاهير والشخصيات العامة في كوريا الجنوبية لسيل من الإهانات والمضايقات عبر الإنترنت، تدفع بعضهم أحياناً إلى الانتحار، فيما يفلت مرتكبوها من العقاب.

وتتسبّب أزمة التنمر الإلكتروني في كوريا الجنوبية بمزيد من الوفيات في أوساط المشاهير ومنهم نجوم البوب الكوري، مثل المغية سولي، وكذلك بين الأشخاص الأقل شهرة كلاعب كرة طائرة أنهى حياته في أوائل شباط/فبراير.

ويمكن لمتنمرين عبر الانترنت في كوريا الجنوبيةأن يدمّروا حياة الآخرين من دون أن يرفّ لهم جفن، إذ أن التمييز على أساس الجنس شائع في هذه الدولة الآسيوية، في حين لا يتردد المرشحون للرئاسة مثلاً في السخرية من النسوية، وتكثر عبر منتديات الإنترنت المنشورات التي تنطوي على عدائية ضد المرأة.

وتمثل يوتيوب المنصة المفضلة لشنّ هجمات من هذا النوع. وحظي مقطع فيديو يهاجم الناشطة كيم جو-هي مثلاً بمئات الآلاف من المشاهدات، ونُشرت آلاف التعليقات عليها انطوى عدد منها على تهديدات بالقتل.

وتقول كيم، وهي ممرضة، لوكالة فرانس برس "أشعر دائماً أنني بخطر"، مضيفةً "لدي شعور بأنّ الأمر لن ينتهي أبداً ما لم أضع حدّاً لحياتي وأختفي".

وانتحر في أوائل شباط/فبراير لاعب الكرة الطائرة كيم إن-هيوك بعد تعرضه للسخرية عبر الإنترنت عبر عدد كبير من التعليقات العدائية

وفي كانون الثاني/يناير، أنهت الناشطة عبر يوتيوب بي. جاي. جامي حياتها، بعدما تعرّضت مدى سنوات لمضايقات إذ اتُهمت بأنّها "نسوية تكره الرجال". وانتحرت والدتها عام 2019 أيضاً بسبب تعرّضها كذلك لإساءات عبر الإنترنت.

ويلاحظ خبراء أنّ حسابات يوتيوب المعادية للنسوية في كوريا الجنوبية، والتي يبلغ غدد متابعيها مئات الآلاف، تستفيد من المضايقات.