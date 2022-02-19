قالت وكالة شراء الأسلحة الحكومية في كوريا الجنوبية، إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بنجاح تجربة طيران في درجة حرارة منخفضة بطائرة مروحية مسلحة خفيفة، في إطار خطة لاستكمال تطويرها بحلول نهاية العام.

واجتازت المروحية "إل أيه اتش" برنامج تقييم مدته تسعة أسابيع انتهى في وقت سابق هذا الشهر، في يلونايف بكندا، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى نحو 32 درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلا عن إدارة برنامج اقتناء الدفاع.

وتضمن البرنامج اختبار الطيران للمروحية حوالي 40 مرة على أساس 165 فئة اختبار مصممة للتحقق من قدرتها على تحمل الطقس شديد البرودة.

وشمل التقييم أيضًا" اختبارا للتعرض لدرجة حرارة تقل عن 32 درجة مئوية تحت الصفر لمدة 12 ساعة للتحقق مما إذا كان محرك المروحية والمعدات الأخرى تعمل بشكل صحيح في هذه الظروف.

وشرعت شركة كوريا لصناعات الطيران والفضاء، المنتج الوحيد للطائرات في البلاد، في مشروع إنتاج المروحية في عام 2015 لتحل محل الأسطول القديم من مروحيات الجيش( 500 إم دي )،و(إيه إتش1- كوبرا) الهجوميتين.

وتم الكشف عن أول نموذج أولي للمروحية في عام 2018، واجتازت في أواخر 2020 اختبار الملاءمة القتالية المؤقت، وهو إجراء لتسريع عملية الإنتاج بما يتماشى مع جدول الجيش لنشرها.

ويتم تزويد المروحية الجديدة بمدفع رشاش فئة 20 ملم وصواريخ موجهة جو-أرض محلية وصواريخ فئة 70 ملم، وفقًا للإدارة.