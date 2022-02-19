أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الإيطالية العملاقة إيني ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي وعودتها إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز، لكن المساهمين لن يحصلوا على توزيعات نقدية إضافية.

ارتفع صافي أرباح إيني خلال الربع الأخير من العام الماضي بأكثر من 40 مثل إلى 1ر2 مليار يورو (4ر2 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزة تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم.

كما زادت التدفقات النقدية خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى أكثر من ثلاثة أمثال قيمتها قبل عام لتسجل 6ر4 مليار يورو.

وأشارت بلومبرج إلى أن الشركة غطت بالفعل توزيعاتها النقدية وبرنامج إعادة شراء الأسهم للعام الماضي من خلال عائداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأكدت إيني أن توزيعاتها النقدية عن العام الماضي ستكون 86 يورو سنت، في حين أعادت شراء أسهم بقيمة 400 مليون يورو منذ آب/أغسطس .2021