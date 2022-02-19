الزيارة تستعرض التعاون الكبير بين البلدين بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية بينهما



أسامة ابو السعود

في اطار العلاقات الاخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين يحل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضيفا كريمًا على اخيه صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وذلك الثلاثاء المقبل الموافق 22 فبراير 2022.



وتأتي زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - بحسب مصادر خاصة لـ " الأنباء" - لتهنئة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد والقيادة السياسية والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة الاعياد الوطنية.



وتتضمن زيارة الرئيس السيسي تهنئة صاحب السمو بعودة سموه سالما معافى الى ارض الوطن بعد رحلة العلاج الناجحة مؤخرا ، كما تتضمن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تتزامن مع مرور 60 عاما على اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الشقيقين .