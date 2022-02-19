تضحيات شهداء الكويت الأبرار كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار وسيادة الوطن

مركز الشيخ جابر الثقافي يعكس صورة البلاد المميزة حضارياً وثقافياً ونعتز بحضور هذا الحفل



بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أقيم اليوم العرض الحي الأول للفنون التراثية تحت عنوان «دار الجمايل» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



حضر الحفل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة.



واشتمل الحفل الذي يعتبر باكورة فعاليات مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي للاحتفال بالأعياد الوطنية على فقرات موسيقية وطنية وعروض حية متنوعة لألوان من الفنون الشعبية إضافة الى عرض مواد فلمية عن التراث الكويتي.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي بعد الحفل عن تهنئته لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا دوام التقدم والازدهار للكويت وشعبها الوفي.



وقال سموه إن البلاد وهي تحتفل بالذكرى السنوية الـ 61 للاستقلال والذكرى الـ 31 للتحرير تدخل مرحلة جديدة تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق أهدافها التنموية واستكمال مسيرتها الرائدة بالعطاء والبناء.



وأكد سموه اعتزازه بحضور هذا الحفل الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يعكس صورة البلاد المميزة حضاريا وثقافيا، مشيرا إلى حرص مختلف الأجهزة والجهات الحكومية المعنية لإخراج فعاليات الأعياد الوطنية بصورة تليق بمكانة البلاد الثقافية والفنية.



واستذكر سموه بكل التقدير التضحيات التي قدمها شهداء الكويت الأبرار، داعيا المولى أن يشملهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته جزاء ما قدموه لأهلهم ووطنهم من تضحيات كان لها الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار وسيادة الوطن.