أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أنه ليس كل من يملك سجلا تجاريا سيستبعد من الدعم.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة التجارة، فإن هناك فئات تحصل على الدعم حتى لو كان لديها سجل تجاري.



وأشارت إلى إمكانية معرفة ذلك عن طريق الدخول إلى التطبيق الخاص للمعترضين على استبعادهم من الدعم بسبب حيازتهم سجلا تجاريا. وأضافت الوازرة أنه تم الإيعاز بفتح دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات أمام المواطنين وخلال أيام العطل وتمديد الدوام الرسمي لغاية الساعة 6 مساء يوميا حتى تتم معالجة كل الاعتراضات.