تتزاحم البضائع ذات المصدر الإيراني في أسواق شمال وشرق سورية ومن بينها مدينة الرقة، لتتحول البضاعة الإيرانية الأكثر تداولا في أسواق المنقطة، وفق ما قاله تجار لـ «عنب بلدي».



ولا تقتصر البضاعة الإيرانية الموجودة في أسواق شمال شرقي سورية على الأدوات الكهربائية أو المنزلية، إذ توجد في أسواق المنطقة مواد غذائية من مصادر إيرانية كالزيوت النباتية والمواد الخاصة بالأطفال مثل البسكويت والمقبلات، والخضار، بالإضافة إلى الألبسة والأحذية. ويقول تجار في الرقة، إن البضائع الإيرانية دخلت سوق المنطقة منذ مدة قريبة ولاتزال خارج دائرة الثقة بالنسبة للزبائن، لكن سعرها المنخفض مقارنة بالبضائع من مصادر أخرى يجعلها عامل جذب للتجار واعتياد الزبائن على شرائها هو مسألة وقت.