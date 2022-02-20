قتل إرهابي بانفجار عبوة ناسفة فجر امس أثناء محاولته زرعها على طريق أوتستراد درعا -دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلا عن مصدر في الجهات المختصة أن «عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا - دمشق ما أدى إلى مقتله على الفور».



وذكر مصدر في مشفى درعا الوطني أن المشفى «استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة». من جهة أخرى، نشر الجيش الأميركي مزيدا من مركبات «برادلي» القتالية «M2A3» في شمال شرقي سورية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية «قسد». وفي بيان نشره الموقع الرسمي لـ «قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب»، قال إن القوة أظهرت التزامها المتواصل من أجل الهزيمة الدائمة لتنظيم «دعش» من خلال إرسال قدرات إضافية تتمثل بعدد من مركبات «برادلي M2A3» القتالية. وأضاف البيان أن هذه المركبات قدمت «رادعا قويا» لما أسمته «الأنشطة الخبيثة» في المناطق الأكثر اضطرابا وضعفا، مثل ما حدث الشهر الماضي في أحداث سجن «غويران» بالحسكة، وأنها «كانت عنصرا أساسيا لتمكين القوات الشريكة في محاولة (داعش) الفاشلة لتحرير آلاف المعتقلين». وقال المقدم قائد قوة المهام «روك»، دان ليرد، «لقد أثبتت مركبات (برادلي) أهميتها بسرعة الشهر الماضي في دعم وثيق لـ(قسد) التي قمعت محاولة (داعش) للهروب من سجن (غويران) في مدينة الحسكة».



وأضاف «بعد ذلك توجهت الوحدة جنوبا لدعم (قسد) على طول وادي نهر الفرات الأوسط. لا يوجد شيء هنا في مسرح العمليات يمكن أن يقف في وجه سرية مركبات (برادلي)، إن هذه القدرات تمنح القوات الشريكة شعورا عاليا بالثقة وهم يواصلون القتال ضد (داعش)».