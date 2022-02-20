دعت وزارة المواصلات المستفيدين من خدمات الهواتف الأرضية لديها الى سرعة سداد المستحقات المالية المترتبة عليهم قبل الـ13 من مارس المقبل، وذلك تجنبا لقطع الخدمة عنهم.



وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن على المتخلفين عن السداد المبادرة بالدفع وسداد المبالغ المالية مباشرة عبر موقع الوزارة الإلكتروني (www.moc.gov.kw) أو عبر مراجعة أي من المقاسم التابعة لها.



وأكدت ضرورة المبادرة بسداد المستحقات المالية من مستغلي المساحات داخل مباني ومقاسم الوزارة (مكاتب ـ أجهزة ـ كبائن ـ هوائيات) وخارجها وكذلك المشتركين في خدمات (Leased line - NGN - ISDN - 800 - E1 - هوائي ـ فايبر ـ ثلاثي ـ نطاق) في موعد أقصاه 13 مارس المقبل عن طريق مراجعة إدارة الشؤون المالية - مراقبة الحسابات التجارية في منطقة الشويخ.

وذكرت أنه في حال تخلف العميل عن السداد للمبالغ المترتبة عليه ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها المالية.