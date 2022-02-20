تماشياً مع توجه الدولة في التحول الرقمي وانطلاقا من استراتيجية بنك الائتمان الكويتي في التحول الرقمي، أعلنت المتحدث الرسمي باسم البنك حباري الخشتي أن البنك أطلق خدمة منحة الإعاقة الذكية، حيث تتيح الخدمة لذوي الإعاقة التقدم بطلب الحصول على منحة الإعاقة من خلال البوابة الإلكترونية للبنك www.kcb.gov.kw دون حاجة لإحضار أي مستندات ودون حاجة لزيارة أي من فروع البنك ودون تدخل بشري من موظفي البنك، حيث إن العملية تستغرق دقائق معدودة، وأوضحت الخشتي أن بنك الائتمان يسخر كافة الجهود والإمكانات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، حيث سبق وأن اطلق البنك قرض الزواج الذكي والقرض العقاري الذكي وكلها خدمات أطلقها البنك اتسمت بالسهولة واليسر وتوفير العناء على المواطنين.



وذكـرت الخشتي أن إجمالي المستفيدين من منحة الإعاقة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 14359 معاقا بمبلغ 118.900.000.000 مائة وثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار كويتي.