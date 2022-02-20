العلوش: ندعو الشباب للتسجيل عبر موقع الهيئة «www.youth.gov.kw»



أعلنت الهيئة العامة للشباب عن إطلاق مشروع «إعداد القادة الشباب» الذي يهدف إلى تعريف الشباب مفاهيم القيادة وبناء وتعزيز الثقة بالنفس، إضافة إلى تطوير وتحسين الأداء الوظيفي.



وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب محمد العلوش في بيان صحافي أمس إن المشروع عبارة عن برنامج تدريبي يبدأ في السادس من مارس المقبل ويستمر حتى 23 من نفس الشهر ويقدم دورات تدريبية للشباب ترتكز على تطوير المهارات القيادية لديهم ويسهم في تطوير الذات.



وأوضح أن البرنامج سيناقش مواضيع عدة منها صناعة القائد والتخطيط الاستراتيجي والقائد والتكنولوجيا وحل المشكلات ومواجهة الجمهور والإعلام وتسويق القائد ومهارات التواصل والإقناع.



ودعا العلوش الشباب الكويتيين من الجنسين إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw)، مبينا أنه يجب أن يكون عمر المتقدم من 22 إلى 34 سنة.