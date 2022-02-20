أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استعداداتها لتنظيم وإقامة معرضها السنوي «الغذاء والأواني الرمضاني» الخاص بالمستلزمات الأساسية والغذائية والذي يقام سنويا على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف إذ يضم كبرى الشركات والوكالات والعلامات التجارية العالمية المختصة في مجال الأغذية خلال الفترة من 20 من شهر مارس المقبل حتى الثاني من شهر أبريل.



وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم إن الشركة بدأت في استقبال طلبات الشركات الراغبة للمشاركة في معرض «الغذاء والأواني الرمضاني» والذي يعد من أهم المعارض المتخصصة في مجال الأغذية والمستلزمات الأساسية.



وأضافت الدهيم ان مشاركة الشركات في هذه المعارض المتخصصة تعد فرصة سانحة لها من خلال طرحها آخر المنتجات المميزة للجمهور والعروض الخاصة بها خاصة أن إقامة المعرض تشهد قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأوضحت أنه تم الاستعداد ببدء حجوزات معرض الغذاء السنوي حيث تم تأكيد مشاركة عدة شركات من مختلف الدول، منها شركات «المطاحن الكويتية ونستلة والماسة الفريدة والجريوي للأواني المنزلية»، وغيرها، داعية جميع المهتمين الى اقتناص الفرص والمشاركة في المعرض لخلق فرص جديدة للتفاعل والنمو تحت سقف واحد.



وأشارت إلى أن رؤية شركة معرض الكويت الدولي من إقامة هذه المعارض تكمن في مساعدة الشركات في رفع مستوى مبيعاتها وتمكينها نحو السعي للتحول الكامل ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم فضلا عن بناء القدرة الاستيعابية على إشراك المجتمع الغذائي واستثماره في تحقيق بيئة عمل صحية وناجحة.