أقام سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح مأدبة عشاء على شرف سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى البلاد في ديوان ناصر الجيعان، كان في مقدمتهم سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر حامد النيادي، وسفير سلطنة عمان د.صالح بن عامر الخروصي، وسفير مملكة البحرين صلاح علي المالكي، وسفير دولة قطر علي بن عبدالله آل محمود، وبحضور الشيوخ: الشيخ حمد جابر العلي الصباح، الشيخ حمد السالم الصباح والشيخ ثامر العلي الصباح، والشيخ عبدالله الناصر الصباح، والشيخ حمود جابر الأحمد الصباح، والشيخ مشعل جابر الأحمد الصاح، والشيخ عبدالعزيز جابر الأحمد الصباح، والشيخ جابر ثامر جابر الأحمد الصباح.



كما حضر المأدبة كل من النائب السابق بدر ناصر الجيعان، ومطلق ناصر الجيعان ومشعل ناصر الجيعان، وعلي ناصر الجيعان ونواف ناصر الجيعان، وأبناؤهم وأحفادهم، ولفيف من الشخصيات ورواد الديوان.