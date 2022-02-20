محمود عيسى



سجل مؤشر المشاريع الكويتية خلال الفترة بين 13 يناير الماضي و11 فبراير الجاري، تراجعا بلغت نسبته 0.49% لتصل قيمته الى 202 مليار دولار، مقارنة مع 203 مليارات دولار التي سجلها خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات المشاريع الإقليمية.



وحلت الكويت بالتالي في المركز الرابع خليجيا بعد المملكة العربية السعودية التي احتلت المركز الأول خليجيا وإقليميا بمشاريع قيمتها 1.33 تريليون دولار، ثم الإمارات وقطر في المركزين الثاني والثالث خليجيا بمشاريع قيمتها 633 مليار دولار و208 مليارات دولار على التوالي.



وجاء كل من عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس بمشاريع قيمتها 197 مليار دولار و51 مليار دولار على التوالي، فيما حلت الكويت في المركز السادس إقليميا بعد السعودية والإمارات، والعراق وإيران اللذين حلا في المركزين الثالث والرابع إقليميا بمشاريع بلغت قيمتها 445 مليون دولارو247 مليون دولار على التوالي.



وقالت المجلة انه على المستوى الخليجي، ارتفعت قيمة مؤشر مشاريع الخليج بنسبة هامشية 0.3% لتستقر تقريبا عند تقييمها البالغ 3.31 تريليونات دولار خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفع مؤشر سوق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2% خلال الفترة ذاتها، مع ثبات قيمته عند 2.62 تريليون دولار.



وقد سجلت أربعة من الأسواق الثمانية التي يتتبعها المؤشر انخفاضا في الشهر لمنتهي في 11 فبراير، حيث كانت البحرين الأسوأ أداء وانخفضت قيمة مشروعاتها بنسبة 5.2%، بينما انخفض كل من مؤشر المشروعات العماني بواقع 1%، والمؤشر الإماراتي بنسبة 0.9%، فيما كانت قطر الأفضل أداء وسجلت قيمة مشروعاتها ارتفاعا بنسبة 3.7%.