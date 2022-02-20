في إطار سعيها المستمر لإثراء تجربة الأفراد الرقمية، أطلقت شركة Ooredoo للاتصالات، خدمة المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية (VoWiFi) لعملائها من الأفراد كجزء من التزامها لتطوير شبكتها وتعزيز الخدمات الصوتية وتوفير تجربة اتصال أفضل لمستخدمي الهواتف المحمولة.



وأصبح الآن بإمكان عملاء شركة Ooredoo من الأفراد الاستمتاع بمكالمات صوتية عالية الجودة عبر أي شبكة واي فاي.

وما يميز هذه الخدمة أن المكالمات تنتقل بشكل تلقائي وسلس بين شبكة الهاتف النقال وشبكة الواي فاي لضمان حصول العميل على تجربة اتصال استثنائية من دون انقطاع.



وتعد خدمة المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية (Voice over Wi-Fi)، خدمة مجانية لجميع عملاء Ooredoo الكويت ذوي باقات الدفع المسبق والدفع الآجل الصوتية، تمكنهم من إجراء مكالمات عبر اتصال واي فاي وإرسال رسائل نصية قصيرة.



وستساعد هذه الخدمة في حل مشكلة انقطاع إشارة الهاتف في بعض المناطق والأماكن التي تكون تغطيتها ضعيفة مثل المباني السكنية عالية الارتفاع والطوابق السفلية والمكاتب والأفرع النائية، وفي حال التقط الهاتف المحمول شبكة واي فاي موثوقة وآمنة، سيتم تحويل المكالمة بين شبكة الهاتف وشبكة الواي فاي تلقائيا بسلاسة ودون أي انقطاع للمكالمة.

وتتوافر هذه الخدمة أيضا من دون أي رسوم إضافية بينما سيتم احتساب المكالمات الصوتية والإنترنت حسب الباقة، ودون الحاجة لتحميل أي تطبيق.



كما أوضحت Ooredoo أنه حاليا أصبحت خدمة المكالمات الصوتية عبر الشبكة اللاسلكية متوافرة لجميع عملاء الشركة على هواتف iPhone الحديثة ابتداء من 6 iPhone فالنسخ الأحدث، مع ضرورة تحديث نظام التشغيل iOS الخاص بهم كي يتمكنوا من الاستمتاع بهذه الخدمة، بالإضافة إلى ساعات Apple المزودة بشريحة اتصال، ومعظم هواتف هواوي وHonor وOnePlus 10 فالنسخ الأحدث، إلا أنه ستتوافر الخدمة على الأجهزة الأخرى قريبا وسيتم الإعلان عنها.