محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن المشاريع بنظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، استمرت في الحفاظ على الزخم الجديد الذي اكتسبته في قطاعي البناء والبنية التحتية منذ الربع الأخير من عام 2021.



وأضافت المجلة أن هذا النمط من المشروعات كان بصورة أكثر جاذبية في قطاعي الطاقة والمياه في دول الخليج، مقارنة بقطاعات المشاريع الأخرى، وتؤدي الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي لتطوير بنية تحتية اجتماعية طويلة الأجل الى خلق فرص لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في مشاريع البناء متوسطة الحجم في دول المنطقة.

وسجل نشاط طرح المناقصات للعديد من هذه المشاريع منذ بداية العام تقدما ملحوظا، تصدرته الإمارات والسعودية كمجال قوي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الإنشاءات والبناء، منها مشاريع في دبي قيد التنفيذ وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين بقيمة 6.8 مليارات دولار في قطاعات التطوير الحضري والطرق والنقل والرعاية الصحية.

وقالت المجلة إنه من المتوقع إحراز تقدم في العديد من هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في عام 2022، وتحقق السعودية أيضا تقدما على هذا الصعيد عبر تنفيذ مخططات لمواقف السيارات ودور الرعاية الاجتماعية.