الخرف هو عبارة عن متلازمة ترتبط بالتدهور المستمر في وظائف الدماغ، التي لها العديد من الأسباب المختلفة. وتفصيلا هناك العديد من أنواع الخرف المختلفة، ويعد مرض الزهايمر أحد أكثرها شيوعا.

وحسب «مايو كلينيك» فإن نظام «مايند» الغذائي يمكن أن يقوي الدماغ ضد التدهور الحاصل بمرض الزهايمر. ويقترح الموقع الصحي أنه يجب عليك تناول «ثلاث حصص على الأقل» من الحبوب الكاملة يوميا، «لتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر».

وثبت أن تناول أطعمة معينة (وتجنب الأطعمة الأخرى) يبطئان شيخوخة الدماغ بمقدار 7.5 سنوات، ويقللان من فرص الإصابة بمرض الزهايمر. وأكدت أن باحثين جامعيين طوروا نظام ميندا الغذائي لتأكيد الأطعمة التي تؤثر على صحة الدماغ.

وعن الوقت المناسب لبدء الوقاية من الخرف بكل تبعاته، ومنها الزهايمر، تقول الهيئة إن منتصف العمر (من الأربعينيات إلى أوائل الستينيات من العمر) هو الوقت المناسب لبدء اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بالخرف، على الرغم من أنه من المفيد اتخاذ خطوات في أي عمر.

وتقول: «التغيرات الدماغية التي تسبب الخرف يمكن أن تبدأ بسنوات أو حتى عقود قبل ظهور الأعراض. إذا كنت تعيش نمط حياة صحيا الآن فإنك تقلل من فرص حدوث هذه التغييرات في الدماغ».

عن «سبوتنيك»